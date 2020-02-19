بمشاركة فلسطين.. اتحاد البرلمانيين العالمي يُواصل اجتماعاته في نيويورك



وقال منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم تقديم مداخلة خلال الاجتماع عن موضوع التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبار أن التعليم الملف الرئيسي للدورة الحالية.



من جهة ثانية، أوضح منصور، أن المشاورات متواصلة، ولم تتوقف مع أعضاء مجلس الأمن والنشطاء الدوليين في أكثر من مجال؛ للتهيئة والاستعداد للخطوات القادمة، مشيراً إلى أنه تم قبل بضعة أيام إرسال رسائل لمجلس الأمن، وللأمين العام حول تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، فيما يتعلق بالضم وفق خطة ترامب.





وحول لقائه مع مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، قال منصور: إنه تم خلال اللقاء، نقاش كثير من القضايا بما فيها قضايا أثيرت خلال مشاركة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية في مؤتمر ميونخ، وكذلك الاجتماعات القائمة في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ولقائه مع مفوض

العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والأفكار المطروحة فيما يتعلق بما يسمى (صفقة القرن) وكذلك قضية إعداد الخرائط تهيئة للضم، وغيرها من القضايا.

رام الله - دنيا الوطنيواصل اتحاد البرلمانيين العالمي، اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة دولة فلسطين، ممثلة بمندوب فلسطين الدائم لدىالأمم المتحدة، د. رياض منصور.