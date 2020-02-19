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شؤون فلسطينية

هل اقترب الجراد من دخول الأراضي الفلسطينية؟

هل اقترب الجراد من دخول الأراضي الفلسطينية؟
ارشيفية - جراد
خاص دنيا الوطن
أكد بدر حوامدة، مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي، أن وزارة الزراعة، منذ 3 شهور، تتابع مسار الجراد، الذي يغزو عدة دول عربية، مؤكدًا على وجود تنسيق كبير مع الدول التي تكافح هذه الحشرات.

وقال حوامدة لـ"دنيا الوطن": إنهم في العام الماضي، تابعوا حركة الجراد، الذي انتشر في اليمن، والمناطق الشرقية في السعودية، ومناطق البحر الأحمر، كما أن الزراعة الفلسطينية الآن تتابع مع الأردن حركة الجراد، التي أكدت أن الجراد يبتعد 500 كلم بمنطقة حائل السعودية حاليًا، ورفعت حالة التأهب لمكافحته.

وأوضح، أن وزارة الزراعة متجهزة تمامًا لمواجهة الأسراب القادمة، حال اقتربت من الحدود الفلسطينية، لكن على الجميع أن يطمئن؛ لأن الجراد لا يزال بعيدًا عن الأراضي الفلسطينية، وتوجد دول تُكافحه، كما أن كل الظروف غير مواتية ليصل إلى فلسطين، لأنه يسير وفق حركة الرياح.

وقلل حوامدة من الأخبار التي تُثير الهلع، وتتحدث عن اقتراب الجراد من فلسطين، داعًا لضرورة أخذ الأخبار الصحيحة من مصادرها، وهي وزارة الزراعة.

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