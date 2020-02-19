شاهد: النخالة يبحث مع وفد من حماس ببيروت سبل مواجهة (صفقة القرن)

بحث وفدان من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، في العاصمة اللبنانية، بيروت، سبل مواجهة (صفقة القرن) الأمريكية وتداعياتها على القضية الفلسطينية، وذلك في إطار الاتصالات المستمرة بين القوى والفصائل الفلسطينية



جاء ذلك، خلال اجتماع جمع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مع وفد من حماس، ترأسه عضو مكتبها السياسي د. موسى أبو مرزوق، في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما نقل موقع حركة (الجهاد الإسلامي).



وأكّد المجتمعون خلال اللقاء على أن (صفقة القرن) لن تمر ولن يُكتب لها النجاح، وأنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيتصدون للصفقة بكل الوسائل، مطالبين الأمة العربية والإسلامية، برفض التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، والعمل على إسناد وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن مقدسات الأمة في فلسطين.



وشدد المجتمعون على إصرار الشعب الفلسطيني على إفشال (صفقة القرن) مهما كلف الثمن، موضحين أن طريق المقاومة، هو الطريق الأصوب من أجل إفشال كافة المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.









رام الله - دنيا الوطن