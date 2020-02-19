نقابات عمال (أمازون) تؤكد رفضها لقرار إدارة الشركة التعامل بعنصرية مع شعبنا

أمازون

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤول العلاقات الدولية لاتحاد نقابات البريد الفلسطيني، عماد طميزي، أن رئيس اتحاد نقابات العمال في شركة (أمازون) الأمريكية، أكد له خلال اتصال هاتفي عن تضامنه وكافة العاملين مع شعبنا، ورفضهم لسياسة شركتهم العنصرية.



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إخطار شركة (أمازون) لحثها على التراجع عن إجراءاتها العنصرية، بحق دولة فلسطين، فيما تم إطلاق حملة لمقاطعة هذه الشركة، والتحرك رسمياً وشعبياً ضدها من خلال المحاكم الدولية، والنقابات حول العالم، مشدداً على ملاحقة الشركة على امتداد العالم.



وأضاف الطميزي، بأن عشرات النقابات أرسلت أمس الرسائل إلى رئيس الشركة؛ للتأكيد أن إجراءات وإعلانات الشركة باطلة وغير قانونية، وستعرضها للمقاطعة، داعياً أبناء شعبنا إلى عدم شراء أي منتجات تعرضها (أمازون) كونها عنصرية إلى جانب انتهاكها لحقوق عمالها، ووجود العشرات من القضايا النقابية المرفوعة بحقها.



وكانت شركة (أمازون) الأمريكية الدولية، أقدمت على خطوة عنصرية واضحة في تمييز عنصري، بإلغاء رسوم الشحن المجاني للبضائع التي تتجاوز 49 دولاراً إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، فيما اشترطت

على المواطنين الفلسطينيين ذكر أنهم يعيشون في إسرائيل بدلاً من فلسطين.