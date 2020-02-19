اللواء أبو بكر: نخشى من استشهاد الأسير عروق نتيجة تدهور وضعه الصحي

الأسير عروق

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، عن خشيته من استشهاد الأسير موفق عروق، نتيجة تدهور وضعه الصحي، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال أجزاء من معدته وأمعائه.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن محامي الهيئة، سيزور اليوم الأسير عروق، الذي يعاني من مرض السرطان، ويرقد في مستشفى (برزلاي) الإسرائيلي؛ للاطلاع على وضعه الصحي الخطير ومطالبة إدارة سجون الاحتلال بالسماح لعائلته بزيارته، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الأسير لاحقاً إلى مستشفى (سجن الرملة).



وأضاف أبو بكر: أن الحركة الأسيرة، بصدد تنفيذ خطوات احتجاجية جماعية، ضد انتهاكات إدارة سجون الاحتلال لحقوقهم، مشيراً إلى أن إدارة سجون الاحتلال، تطبق سياسة سحب الإنجازات التي حققوها مثل (الكانتينا) وغيرها في بعض السجون، على أن تنفذ هذه الانتهاكات على السجون كافة بداية الشهر المقبل.