عريقات: التلويح بخصم أموال من المقاصة والمس بحياة الرئيس يهدف لتدمير السلطة



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن المجموع الكلي لما تسعى إسرائيل لضمه في الضفة يبلغ 33 % من الأرض، الأمر الذي ستتم مواجهته عبر المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، معرباً عن أمله باستكمال المشاورات في الجمعية العامة، وأيضاً ملف الإحالة للاستيطان في الجنائية الدولية إلى جانب التحرك في محكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض.





وحول التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالتلويح بخصم أموال المقاصة، والمس بحياة الرئيس محمود عباس، وبناء وحدات استيطانية على أراضي مطار قلنديا، قال عريقات: إنها سياسات عنصرية، تهدف إلى تنفيذ المخطط الإسرائيلي الواضح بتدمير السلطة الوطنية، موضحاً أن نتنياهو- ترامب يريدان سلطة خدماتية لشعبنا تحت السيادة الإسرائيلية.



إلى ذلك، سلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القنصلين البريطاني والفرنسي، وممثل هولندا لدى فلسطين، رسائل خطية لوزراء خارجية بلادهم، وتم إرسال رسائل مباشرة لست شركات أميريكية عاملة في المستوطنات، وأخرى للكسمبورغ، وتايلاند، تطالبهم بالضغط على الشركات العاملة بالمستوطنات من أجل الانسحاب منها.



وأوضح عريقات، أنه سيتم الانتظار لأخذ الردود من هذه الدول على هذه الرسائل خلال الفترة القريبة، مبيناً أنه في حال لم يكن هناك تجاوب منها، فإنه سيتم التوجه إلى القضاء في المحاكم الدولية والوطنية.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات: إن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام المنظمات اليهودية أمس، "وقاحة" غير معهودة على الإطلاق، وكشفت طبيعة وحقيقة من كتب ما يسمى (صفقة القرن) وكيف عمل فريقه مع الأمريكان لتحقيق كل ما أرادوا.