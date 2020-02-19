قوات الاحتلال تستولي على "كرفان صفي" جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الأربعاء، على كرفان صفي في قرية سوسيا جنوب الخليل.
وأفاد فؤاد العمور من لجنة "التحدي والصمود" جنوب الخليل، بأن قوات الاحتلال، استولت على الكرفان، في مدرسة "الصمود والتحدي" في منطقة سوسيا شرق يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأخطرت تلك القوات مؤخراً، بوقف العمل في ملعب مدرسة سوسيا؛ بحجة عدم الترخيص.
استولت قوات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الأربعاء، على كرفان صفي في قرية سوسيا جنوب الخليل.
وأفاد فؤاد العمور من لجنة "التحدي والصمود" جنوب الخليل، بأن قوات الاحتلال، استولت على الكرفان، في مدرسة "الصمود والتحدي" في منطقة سوسيا شرق يطا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأخطرت تلك القوات مؤخراً، بوقف العمل في ملعب مدرسة سوسيا؛ بحجة عدم الترخيص.
وأقيمت مدارس الصمود في المناطق النائية، التي تتواجد فيها تجمعات سكنية بعيدة عن المدارس، ولتعزيز صمود المواطنين في المناطق المسماة (ج) التي تعاني من خطر الاستيطان والضم.
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