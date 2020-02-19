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للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب

للمرة الأولى منذ سنوات.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لحلب
مطار حلب
رام الله - دنيا الوطن
أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي، باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة ثماني سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير مطار حلب المهندس محمد المصري، "إن إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران، هي ثمرة من ثمار النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري على الإرهاب، وبعد أن عم الأمان مدينة حلب"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وتابع: "تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته، وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين، مشيداً بجهود جميع العاملين والفنيين، الذين عملوا بدأب؛ للإسراع بوضع المطار في الخدمة".

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