من مستحقات موظفي غزة.. البدء بصرف 200 شيكل لآلاف الأسر المتعففة اليوم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، غازي حمد، اليوم الأربعاء: إن الوزارة، ستصرف بدءاً من اليوم، مبلغ 200 شيكل، لنحو 3229 أسرة متعففة بالقطاع.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى) المحلية، أن هذا المبلغ سيقتطع من مستحقات الموظفين، وذلك عبر بنوك البريد، متوقعاً صرف دفعة جديدة الشهر المقبل.



وتابع حمد: "بدأنا عشرات المشاريع الصغيرة والمتنوعة منذ أشهر، استهدفت أسراً فقيرة؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، وأمامنا رزمة طويلة من المشاريع الجديدة؛ لنقل حياة هذه الأسر من حالة الإغاثة للتنمية".



من جهة أخرى، قال حمد: إن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية، سيكون خلال شهر آذار/ مارس المقبل، مشيراً إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة من الأسر الفقيرة لبرنامج مخصصات الشؤون الاجتماعية، وفق المعايير المحددة.