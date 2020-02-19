بدء التصويت لانتخابات (كنيست) في السفارات والممثليات الإسرائيلية بالعالم





ونشر الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صوراً لسفير إسرائيل في الأردن، أمير فايسبرود، والقائم بأعمال السفير في مصر، أيال سيلع، وهما يُدليان اليوم، بصوتيهما في السفارات.





وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من آذار/ مارس المقبل، وهذه المرة الثالثة خلال أقل من عام، التي تجرى فيها الانتخابات في إسرائيل، بسبب عدم توافق الأحزاب على تشكيل حكومة جديدة.





رام الله - دنيا الوطنبدأت اليوم الأربعاء، عملية التصويت لانتخابات (كنيست 23)، في السفارات والممثليات الإسرائيلية في العالم.