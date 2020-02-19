"الشعبية" تُصدر بيان إدانة بشأن الاعتداء على أسير محرر شمال القطاع





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا الاعتداء أدى إلى احتراق غرفة الضيافة، وامتداد النيران والدخان إلى داخل المنزل، وجميعهم نيام، مما كان يهدد بحدوث كارثة، ووقوع ضحايا.



وتابعت الجبهة الشعبية: "إننا ونحن نشجب ونستنكر مثل هذه الجرائم الآثمة، فإننا ننظر بخطورة بالغة إلى جريمة استهداف أحد رموز العمل الوطني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعائلته"، داعية الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي الجريمة، وتقديمهم للعدالة.



وأهابت "الشعبية" بجماهير شعبنا وقواه الوطنية، بالتصدي لهذه الأعمال، التي تهدد السلم المجتمعي، وضرورة الاحتكام في حل الخلافات للقانون، والقيم المجتمعية الأصيلة، التي نفتخر ونتمسك بها، وإلى لغة الحوار والعقل في حل القضايا، والهموم الداخلية.

بيان شجب واستنكارقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء: إن مجهولين أقدموا فجر اليوم، على إلقاء زجاجات حارقة باتجاه منزل الأسير المحرر، محمود مسعود (أبو ماهر) في مخيم جباليا شمال القطاع.