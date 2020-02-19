(فتح) تلتزم الصمت و(حماس) تؤكد استعدادها لاستقبال وفد منظمة التحرير

علقت حركتا فتح وحماس، على آخر المستجدات الخاصة بترتيبات زيارة، وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، نهاية الشهر الماضي.





وقال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل: إن الحركة تلتزم الصمت في الوقت الراهن، فيما يتعلق بهذا الملف، مشيراً إلى أنها تترك المجال للجهود المتعلقة بإنجاح زيارة الوفد.





وأضاف حمايل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجهود مستمرة لزيارة وفد المنظمة لقطاع غزة، مشدداً على أن حماس لم تسلم الوفد موعداً للزيارة.





بدوره، قال القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، إن وفد منظمة التحرير، مرحب به في أي وقت شاء، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة للوفد لزيارة قطاع غزة في أي وقت.





وأضاف الرقب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تم التوافق مع الفصائل، بحضور ممثل حركة فتح بالقوى الوطنية والإسلامية عماد الأغا، على الزيارة، وجرى الترتيب لها في حينه".





وتابع الرقب: "في وقت لاحق تراجعت حركة فتح عن الزيارة، وطالبت بلقاء ثنائي مع حركة حماس، الأمر الذي قبلناه، ولكن بعد عقد لقاء فصائلي موسع"، مشيراً إلى أن فتح هي التي رفضت اللقاء الفصائلي.





وأشار الرقب، إلى أنه لم يجرِ التوافق على إجراء مباحثات بين عضو اللجنة المركزية لفتح أحمد حلس، وأي من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في غزة"، لافتاً إلى أن موقف حماس واضح بهذا الشأن.





يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن نهاية الشهر الماضي عن إرسال وفد من منظمة التحرير إلى قطاع غزة؛ لعقد لقاء فصائلي لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية.





وفي وقت لاحق، أعلنت حركة فتح، إرجاء الزيارة، مشيرةً إلى أنها لم تتسلم موعداً من حركة حماس لعقد اللقاء، فيما أكدت حماس في حينه ترحيبها بزيارة الوفد في أي وقت شاء.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال