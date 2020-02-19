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شؤون فلسطينية

"التربية" تستنكر اعتقال قوات الاحتلال لمدير تربية قلقيلية

"التربية" تستنكر اعتقال قوات الاحتلال لمدير تربية قلقيلية
صالح ياسين مدير التربية والتعليم في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم، اعتقال قوات الاحتلال، لمدير التربية والتعليم في قلقيلية، الأستاذ صالح ياسين، فجر اليوم، بعد اقتحام منزله، واصفة هذا الحادث، بالجريمة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التربوية، والعاملين فيها.

وطالبت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية، التدخل العاجل؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات، ولجم ممارسات الاحتلال؛ باعتبارها تشكل تهديداً صارخاً، لكافة المواثيق الدولية، والأعراف، والمنظومة الحقوقية وعلى رأسها الحق في التعليم.

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