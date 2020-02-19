"التربية" تستنكر اعتقال قوات الاحتلال لمدير تربية قلقيلية





وطالبت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية، التدخل العاجل؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات، ولجم ممارسات الاحتلال؛ باعتبارها تشكل تهديداً صارخاً، لكافة المواثيق الدولية، والأعراف، والمنظومة الحقوقية وعلى رأسها الحق في التعليم.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم، اعتقال قوات الاحتلال، لمدير التربية والتعليم في قلقيلية، الأستاذ صالح ياسين، فجر اليوم، بعد اقتحام منزله، واصفة هذا الحادث، بالجريمة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التربوية، والعاملين فيها.