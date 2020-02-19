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دولي

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدةk بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي ستبدأ في 17 من آذار/ مارس.

وألمحت (القناة 13) الإسرائيلية، إلى إمكانية إجراء هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة لأسباب أمنية، حسب توصيات جهاز الأمن العام (شاباك). 

وتنوعت أسباب عقد هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، من بينها، حسب القناة، وجود المحكمة على شارع صلاح الدين في المدينة، وهي منطقة "ساقطة أمنياً"، بالإضافة إلى احتمال تسبب وصول نتنياهو إلى المكان؛ تعطل حركة السير، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت،  وجه ثلاث تهم ضد نتنياهو، وهي الارتشاء والغش وخيانة الأمانة. 

وقد اضطر نتنياهو إلى التنازل عن طلب حصانةk تقدم به إلى (كنيست) للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أنه لا أغلبية له داخل لجنة (كنيست) المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.

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