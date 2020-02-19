رئيس (موساد) السابق: يجب أن تكون العملية العسكرية الواسعة بغزة الملاذ الأخير

حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجنرال احتياط، رئيس جهاز (موساد) سابقاً في إسرائيل، داني ياتوم، اليوم الأربعاء، "إن العملية العسكرية في غزة، ليست دائماً هي الحل، قبل أسبوعين من الانتخابات".



وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن العملية العسكرية بغزة، "يجب أن تكون الملاذ الأخير، وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى".



وكان نائب وزير الجيش الإسرائيلي، آفي ديختر، قال: إن قطاع غزة، سيمر بعملية مماثلة لعملية (الدرع الواقي)، سيتم خلالها تدمير البنية التحتية لحركتي حماس، والجهاد الإسلامي.



وأضاف خلال حديثه لإذاعة (103 Fm) في إسرائيل: "لا تستطيع إسرائيل، تحمل منظمات تُهدد مواطنيها وتُعطل حياتهم، لذا سيتم تحديد موعد هذه العملية في وقت مناسب عسكريًا وسياسيًا، ولكن يمكن أن تأتي أيضًا كرد فعل على هجوم يُفاجئ إسرائيل.