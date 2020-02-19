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شؤون فلسطينية

فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019

فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الأسير المحرر، المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدّت من إجراءاتها القمعية بحق أبناء شعبنا في القدس خلال السنوات القليلة الماضية، ووسعت اعتقالاتها للمقدسيين بشكل لافت، وسُجل خلال العام المنصرم (2039) حالة اعتقال في القدس المحتلة، طالت أطفالاً وشباناً وشيوخاً ونساء وفتيات قاصرات".

وأضاف، في تصريح وصل "دنيا الوطن": أن الاعتقالات بحق المقدسيين خلال العام 2019 شكلت زيادة قدرتها (13%) عما سُجل خلال العام 2018.

وبيّن فروانة، بأن نسبة الاعتقالات ارتفعت في القدس خلال العام 2019 وشكلّت ما نسبته (37%) من إجمالي حالات الاعتقال التي سُجلت في كافة المحافظات الفلسطينية والتي بلغت (5509) حالة اعتقال خلال العام المنصرم، فيما كانت نسبة الاعتقالات في القدس أقل من ذلك خلال العام الذي سبقه حيث شكلت ما نسبته (27.8%) من اجمالي الاعتقالات في العام2018.

وأوضح فروانة، أن الأسرى المقدسيّين، يعانون كما بقيّة الأسرى الفلسطينيين من سوء ظروف الاعتقال والاحتجاز، وقسوة التعذيب، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، كالعلاج والتعليم وزيارات الأهل، والتواصل مع العالم الخارجي.

وأوضح فروانة، بأنه ما يزال قرابة (450) من سكان مدينة القدس وضواحيها يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي بينهم عشرات الأطفال والنساء والفتيات.

وأن من بينهم أيضا (8) اسرى ضمن قائمة عمداء الأسرى وهم الذين أمضوا أكثر من 20 سنة في السجن بشكل متواصل، ويعتبر الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة هو عميد أسرى القدس وأقدمهم. هذا بالإضافة الى وجود (7) اسرى من القدس ممن تحرروا في صفقة "وفاء الأحرار" وأعيد اعتقالهم وأعيدت لهم الأحكام السابقة.

وأكد فروانة على أن أسرى القدس هم في قلب الحركة الأسيرة وركن اساسي من أركانها، وشاركوا بفاعلية في المواجهات مع ادارة السجون، والاضرابات عن الطعام، وساهموا في تطور وفولذة الحركة الأسيرة، وشكّل العديد منهم قيادات ورموز للحركة الوطنية الأسيرة على مدار مسيرتها الطويلة، وأن (18) أسيراً منهم استشهدوا خلف القضبان كان أولهم الشهيد الأسير قاسم أبو عكر عام1969، والتحق به اسحق مراغة وعمر القاسم ومصطفى عكاوي وحسين عبيدات وعزيز عويسات وغيرهم الكثير.

ودعا فروانة الى تسليط الضوء على معاناة أهلنا في القدس جراء الاعتقالات اليومية والاجراءات التعسفية المتصاعدة، مع ضرورة تقديم الدعم والاسناد لهم من أجل تعزيز صمودهم وثباتهم. كما دعا الى ضرورة رعاية المحررين ودعمهم وتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

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