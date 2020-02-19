شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت والد الشهيد إلياس ياسين، بعد دهم عدد كبير من جنود الاحتلال منزله في بلدة بديا قضاء سلفيت، وهو يعمل مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وفي القدس المحتلة، دهمت قوة من جنود الاحتلال منزل الحاج فائق الرفاعي في عناتا بضواحي القدس المحتلة، وخلفت فيه خراباً كبيراً، دون أن يبلغ عن اعتقال.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مخيم الدهيشة، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت خراباً كبيراً في محتوياته، واعتقلت المواطنين محمد شعفوط، وزياد زايد فرارجة.

وعلى صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل، مصطحبة أحد المعتقلين للتشخيص، فيما اقتحمت بلدة الصرة جنوب الخليل، واعتقلت المواطن حمزة إياد قطينة، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، عن إصابة مستوطن، جراء رشق مركبته بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

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