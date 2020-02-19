شؤون فلسطينية

متأثراً بجروحه.. وفاة فتى على خلفية أحداث إطلاق النار في قباطية بجنين

متأثراً بجروحه.. وفاة فتى على خلفية أحداث إطلاق النار في قباطية بجنين
تجمع مواطنين بعد مواجهات بين قوات الامن ومواطنين في قباطية
رام الله - دنيا الوطن
توفي الفتى صلاح زكارنة (17 عاماً) متأثرا بجروحه بعد إصابته الليلة الماضية، في أعقاب إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين على قوى الأمن في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "نعزي عائلة الفتى زكارنة بوفاته نتيجة حالة الفوضى التي شهدتها البلدة أمس، والتي أدت الى إصابة شابين بالرصاص، و18 آخرين بالحجارة، إثر تعرض قوى الأمن التي توجهت إلى البلدة؛ لمنع إقامة مظاهر خارجة عن القانون، ما أدى إلى تعرضها لسيل من الحجارة، وإطلاق الأعيرة النارية من قبل مسلحين، ما أدى إلى حالة الفوضى".

ودعا الرجوب المواطنين إلى العمل على توفير السلم الأهلي والحفاظ على الأمن، وبسط سيادة القانون في ظل الظروف الصعبة والخطيرة والمؤامرات التي تحاك بقضيتنا.

وكان الرجوب، كشف مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة، بشأن المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن ومواطنين، احتفلوا باستقبال أحد الأسرى، أُفرج عنه من قبل سلطات الاحتلال، في بلدة قباطية بالمدينة.

وقال في مقطع فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إنه مساء هذا اليوم، كانت هناك معلومات بشأن الإفراج عن أسير في بلدة قباطية، "وكانت المعلومات تُشير إلى أنه سيكون هناك عرض عسكري مخالف للقانون"، ولذلك ناشدنا المواطنين بعدم إطلاق النار. 

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