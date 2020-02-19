اليوم.. السماح لسبعة آلاف تاجر بالدخول لإسرائيل وتوسيع مساحة الصيد 15 ميلاً



وكان زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، قد أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الجانب الفلسطيني، بقرار إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً.



وأشار بكر إلى أن مساحة 15 ميلاً، ستبدأ من بحر منطقة الزهراء إلى بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تبقى مساحة البحر في كافة المناطق ستة أميال بحرية.

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن 7000 تاجر فلسطيني من قطاع غزة، سيسمح لهم اليوم الأربعاء، بدخول إسرائيل، وذلك بعد قرار سلطات الاحتلال بزيادة عدد التصاريح للتجار.وبحسب القناة ذاتها، فإنه سيتم كذلك توسيع مساحة الصيد، أمام الصيادين الفلسطينيين، ببحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، منذ صباح اليوم.