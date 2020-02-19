دولي

ترامب يُدافع عن أردوغان ويصفه بالرجل الشديد

ترامب يُدافع عن أردوغان ويصفه بالرجل الشديد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قائلاً: "تحدثت مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص إدلب".

وقال ترامب، وفق وكالة (سبوتنك):" نحن نعمل معا، وأردوغان رجل شديد، لكن نحن لدينا علاقات جيدة جداً، هو لا يريد للناس أن يقتلوا".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن هدف بلاده الرئيسي في إدلب هو "العودة إلى اتفاق سوتشي".

وبحسب وكالة (الأناضول) التركية، أكد قالن، أن تركيا "ستواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب لحماية المدنيين فيها، وتعزيز نقاط المراقبة"؛ مضيفاً أن تغيير مواقع نقاط المراقبة التركية في إدلب "أمر غير وارد".

وقال متحدث الرئاسة التركية: "حال تعرض جنودنا في إدلب لأي هجوم، سنرد بأشد الطرق كما فعلنا مؤخراً".

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