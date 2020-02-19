ظريف: مواقف بعض الدول العربية مع إسرائيل وراء الإعلان عن (صفقة القرن)

محمد جواد ظريف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن تقارب بعض الدول العربية مع إسرائيل، فتح الباب أمام إعلان الولايات المتحدة الأمريكية (صفقة القرن).



وأوضح ظريف، خلال حوار مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بعض الدول العربية، دعمت وبشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، مشاريع أمريكية ضد الفلسطينيين، وما يُسمّى بـ (صفقة القرن)، أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية الإيراني: "لا يجرؤ زعماء الدول العربية حتّى على الاعتراض، وبدل أن يتّخذوا موقفاً داعماً لفلسطين يبادرون إلى توجيه الشّكر أيضاً للسيّد ترامب".



وأوضح ظريف، أن هذا الأمر "ساهم أيضاً في إضعاف البلدان العربية، ما ساهم في تشجيع الأمريكان على إعلان مخططاتهم المعادية لفلسطين"، على حد تعبيره.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم (صفقة القرن).