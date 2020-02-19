دولي

مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية يُدافع عن مثليته الجنسية بالهجوم على ترامب

مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية يُدافع عن مثليته الجنسية بالهجوم على ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رد المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الديمقراطي بيت بوتيغيغ، على الانتقادات الموجهة إليه، بسبب مثليته الجنسية بالغمز من قناة دونالد ترامب.

وقالت شبكة (CNN)، إن بوتيغيغ، دافع عن مثليته بالهجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال التذكير بالقضية التي ربطته بنجمة الأفلام الإباحية "ستورمي دانيلز".

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: "أمر وحيد عن زواجي، هو أنه لم ينخرط أبداً بأمر يضطرني لإرسال أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية بعد خيانة شريكي، معه أو معها.."

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن المقدم الإذاعي روش ليمبو، المعروف بميوله المحافظة، قال لمتابعيه على الهواء: إن الناخبين الأمريكيين "ليسوا مستعدين لانتخاب مثلي يقبل زوجه على خشبة مسرح المناظرة الرئاسية".

وكان بوتيغيغ، قد كشف أنه مثلي الجنسية في العام 2015، وتزوج من صديقه تشستين في عام 2018.

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