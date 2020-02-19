شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً ويُغلق مخبزاً في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطناً ويُغلق مخبزاً في البلدة القديمة بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطناً وأغلقت مخبزه في البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن تلك القوات، اعتقلت المواطن ناصر أبو اسنينة من مخبزه، وقامت بإغلاقه، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت المصادر: "إن اغلاق المخبز، جاء بعد اخطار من قبل الاحتلال قبل أسبوع لصاحبه، بحجة صناعة الكعك المقدسي المحلي، وتوزيعه على المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى مجاناً".

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