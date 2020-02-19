السلطات السعودية تتحرك ضد أصحاب فيديو "لعبة الموت"





وأوضحت صحيفة (سبق) السعودية، أنه جرى التعرف على المركبات المشاركة وضبطها، وأنه سيتم إحالة مالكيها للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.



ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان "رقص وإيحاءات جنسية مغامرة، تخترق مجموعة لعبة الموت في تيماء"، تتضمن معلومات عن أن "مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط، وهذه المرة كانت "دعوة حقيقية".



وقال التقرير: إن "تصرفات هؤلاء الشبان، تجاوزت إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية، فضلاً عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذاً".



​وظهرت صحة المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع، ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، يمارسها شباب بأعمار 30 عاماً، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ 16 عاماً، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السعودية، القبض على عدد من المركبات، بعد قيامها بعمليات "تفحيط"، على طريق الأبداء في محافظة تيماء، بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لما أطلق عليه "لعبة الموت".