اتفاق على عودة موظفي وزارة التنمية بغزة وتفاصيل جديدة بشأن ملف الشؤون الاجتماعية

كشف أكرم الحافي، الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون المحافظات الجنوبية، تفاصيل الاتفاق، الذي تم مع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، غازي حمد.



وقال الحافي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": " تم إقرار اتفاق تجريبي كمرحلة أولى، ما بين اللجنة المكلفة من الوزير أحمد مجدلاني، حيث دار ما بين الوزارة والقائمين على الوزارة بغزة متمثل بالدكتور غازي حمد".



وأضاف الحافي: "تم إتمام المرحلة الأولى بالاتفاق التجريبي لعودة العديد من الموظفين على مقر الوزارة؛ لإدارة بعض البرامج، وحسب تعليمات الوزير شكل فريق من الوزارة للبناء على هذا الاتفاق؛ لخدمة مصلحة أهالي قطاع غزة".



وتابع الحافي: "استعرضنا بعض البرامج والاستراتيجيات بوزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الوزارة برامجها من الاغاثة للتنمية وعلى أثر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، حيث سيتم العمل عليه في غضون الأشهر المقبلة في تعديل المعادلة السابقة، واعتماد معادلة الفقر متعدد الأبعاد".



وأكمل الحافي: "الأمر يتطلب ترتيب المحافظات الجنوبية بنفس الخطوات المعمول بها بالمحافظات الشمالية، وفي 25/2/2020 سيحضر مختص للقاء الكادر الوظيفي بقطاع غزة في هذا الإطار".



واستطرد الحافي: "تم فتح برنامج الفقر بالأمس كمرحلة أولى مشاهدة، وسيتم فتح صلاحيات محدودة للموظفين في قطاع غزة، وسيتم مراجعة الدفعة الأخيرة، التي تم فصلها كما جرى إعادة عدد منهم، وبعض الملفات يجري نقاشها وبحثنا المرتجعات البنكية".



وفي السياق، أشار الحافي، إلى اجتماع عقدته وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة المالية، والذي تم التوافق خلاله على عدم حجب أي اسم من الشؤون الاجتماعية إلا بالعودة لجهات الاختصاص، الأمر الذي لم يكن يتم في السابق، وفق تعبيره



وقال الحافي: "تم انتظام صرف الدفعات في آخر عام 2019 ونأمل أن نتمكن من الالتزام ودفع مخصصات الدفعة القادمة الشهر المقبل، ونبذل جهداً في هذا الإطار".



واستكمل: "ناقشنا إمكانية صرف المخصصات بشكل شهري إلا أن ذلك يتطلب إجراءات فنية، وموافقة الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وهذا أيضا يحتاج لضمان التزام وزارة المالية بصرف المخصصات بشكل شهري، وهذا مرتبط بالموازنة العامة للسلطة الفلسطينية".





خاص دنيا الوطن - أحمد جلال