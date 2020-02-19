شؤون فلسطينية

اتفاق على عودة موظفي وزارة التنمية بغزة وتفاصيل جديدة بشأن ملف الشؤون الاجتماعية

اتفاق على عودة موظفي وزارة التنمية بغزة وتفاصيل جديدة بشأن ملف الشؤون الاجتماعية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشف أكرم الحافي، الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون المحافظات الجنوبية، تفاصيل الاتفاق، الذي تم مع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، غازي حمد.

وقال الحافي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": " تم إقرار اتفاق تجريبي كمرحلة أولى، ما بين اللجنة المكلفة من الوزير أحمد مجدلاني، حيث دار ما بين الوزارة والقائمين على الوزارة بغزة متمثل بالدكتور غازي حمد". 

وأضاف الحافي: "تم إتمام المرحلة الأولى بالاتفاق التجريبي لعودة العديد من الموظفين على مقر الوزارة؛ لإدارة بعض البرامج، وحسب تعليمات الوزير شكل فريق من الوزارة للبناء على هذا الاتفاق؛ لخدمة مصلحة أهالي قطاع غزة". 

وتابع الحافي: "استعرضنا بعض البرامج والاستراتيجيات بوزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الوزارة برامجها من الاغاثة للتنمية وعلى أثر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، حيث سيتم العمل عليه في غضون الأشهر المقبلة في تعديل المعادلة السابقة، واعتماد معادلة الفقر متعدد الأبعاد".

وأكمل الحافي: "الأمر يتطلب ترتيب المحافظات الجنوبية بنفس الخطوات المعمول بها بالمحافظات الشمالية، وفي 25/2/2020 سيحضر مختص للقاء الكادر الوظيفي بقطاع غزة في هذا الإطار". 

واستطرد الحافي: "تم فتح برنامج الفقر بالأمس كمرحلة أولى مشاهدة، وسيتم فتح صلاحيات محدودة للموظفين في قطاع غزة، وسيتم مراجعة الدفعة الأخيرة، التي تم فصلها كما جرى إعادة عدد منهم، وبعض الملفات يجري نقاشها وبحثنا المرتجعات البنكية". 

وفي السياق، أشار الحافي، إلى اجتماع عقدته وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة المالية، والذي تم التوافق خلاله على عدم حجب أي اسم من الشؤون الاجتماعية إلا بالعودة لجهات الاختصاص، الأمر الذي لم يكن يتم في السابق، وفق تعبيره 

وقال الحافي: "تم انتظام صرف الدفعات في آخر عام 2019 ونأمل أن نتمكن من الالتزام ودفع مخصصات الدفعة القادمة الشهر المقبل، ونبذل جهداً في هذا الإطار". 

واستكمل: "ناقشنا إمكانية صرف المخصصات بشكل شهري إلا أن ذلك يتطلب إجراءات فنية، وموافقة الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وهذا أيضا يحتاج لضمان التزام وزارة المالية بصرف المخصصات بشكل شهري، وهذا مرتبط بالموازنة العامة للسلطة الفلسطينية". 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم دير نظام ويُشدد من إجراءاته التعسفية

الاحتلال يقتحم دير نظام ويُشدد من إجراءاته التعسفية

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

بمشاركة مشعل.. وفد من حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة

بمشاركة مشعل.. وفد من حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن ومواطنين بقباطية ومحافظ جنين يكشف التفاصيل

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن ومواطنين بقباطية ومحافظ جنين يكشف التفاصيل

شاهد: أجواء غير مستقرة الأربعاء ومنخفض الجمعة والسبت

شاهد: أجواء غير مستقرة الأربعاء ومنخفض الجمعة والسبت

شاهد: ألوية الناصر تكشف عن فيديو بشأن عملية &#34;كمين العلم 2&#34;

شاهد: ألوية الناصر تكشف عن فيديو بشأن عملية "كمين العلم 2"

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

"التربية" و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم دير نظام ويُشدد من إجراءاته التعسفية

الاحتلال يقتحم دير نظام ويُشدد من إجراءاته التعسفية

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

"التربية" و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

وزيرا &#34;العمل&#34; و &#34;الاقتصاد&#34; يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزيرا "العمل" و "الاقتصاد" يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

&#34;ضريبة القيمة المضافة&#34; تتوقف عن استقبال معاملات غير المسجلين لديها

"ضريبة القيمة المضافة" تتوقف عن استقبال معاملات غير المسجلين لديها

غنيم: نَسعى لتوحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه

غنيم: نَسعى لتوحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه

(حشد): الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين لا يسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي

(حشد): الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين لا يسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي

الخارجية تكشف تفاصيل لقاءات المالكي بالشخصيات الأوروبية في بروكسل

الخارجية تكشف تفاصيل لقاءات المالكي بالشخصيات الأوروبية في بروكسل

منوعات

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

هاني العمري يشعل الأجواء ليلة عيد الحب في سهرتين مميزتين

هاني العمري يشعل الأجواء ليلة عيد الحب في سهرتين مميزتين

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

قرار منع أغاني المهرجانات يقسم الجمهور والفنانين.. شاهد أبرز ردود الفعل

قرار منع أغاني المهرجانات يقسم الجمهور والفنانين.. شاهد أبرز ردود الفعل

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

عربي

&#34;الوفاق&#34; الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

"الوفاق" الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على &#34;النهضة&#34;

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على "النهضة"

بسبب الجراد.. الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في الأردن

بسبب الجراد.. الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في الأردن

يتسبب به أحد فيروسات (كورونا).. قطر تُسجل أول إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

يتسبب به أحد فيروسات (كورونا).. قطر تُسجل أول إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية