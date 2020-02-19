الكشف عن عدد القتلى من المتظاهرين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات





وقال البياتي في بيان صحفي، إن "عدد القتلى بلغ 545 شخصاً، بينهم 17 رجل أمن"، مشيراً إلى أن الاعتقالات شملت 2800 شخص، لكن لم يبق في السجن حتى الآن سوى 38 منهم فقط"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف: "بلغ عدد المختطفين 79 بينهم أربع فتيات، وأطلق سراح 22 منهم، بينهم فتاة واحدة"، مؤكداً أن "عدد الإصابات بلغ 24 ألفاً".



وعبر البياتي عن أمله في أن يعتمد رئيس الحكومة المقبلة، على مستشارين ملمين بحقوق الإنسان، بدل الاعتماد على القيادات الأمنية فقط في التعامل مع ملف ‫التظاهرات ‫والاحتجاجات، التي كانت الأسوأ من جانب حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة من تاريخ ‫العراق الجديد بعد عام 2003.

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، عن حصيلة القتلى، خلال الاحتجاجات العراقية التي اندلعت العام الماضي، لافتاً إلى أن 545 شخصاً، قتلوا في الاحتجاجات.