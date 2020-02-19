روسيا تدعو لوضع حد للنزاع في اليمن

وقال: "في الأشهر الأخيرة، تأججت المواجهة العسكرية بشكل خطير، وتبادل الجانبان العبارات العدائية، وحددا الأهداف العسكرية".



وأضاف أنه وقعت الاشتباكات الرئيسية في مديرية نهم شرق صنعاء، ومحافظات الجوف ومأرب وسعد، متابعاً: "يؤسفني الإبلاغ عن العشرات من الضحايا المدنيين، وزيادة عدد اللاجئين والأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات".

رام الله - دنيا الوطندعا نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، لوضع حد للنزاع في اليمن، مشيراً إلى أنه في نيسان/ أبريل من هذا العام، ستحل الذكرى الخامسة لبدء الحرب في اليمن.وأضاف سافرونكوف، وفق (روسيا اليوم): "يجب أن نضع حداً لهذا النزاع، وأن تشجع هذه الذكرى المأساوية جميع الأطراف اليمنية على الانخراط في عملية سياسية شاملة، لإيجاد حلول وسط لقضايا التسوية الأساسية".من جانبه، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث خلال الجلسة، أن الأمم المتحدة، تؤكد بدء جولة دورية أخرى من العنف المتصاعد في اليمن.