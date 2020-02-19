شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم دير نظام ويُشدد من إجراءاته التعسفية

الاحتلال يقتحم دير نظام ويُشدد من إجراءاته التعسفية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية دير نظام شمال غرب رام الله، واعتلى الجنود أسطح عدة منازل فيها.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود مشاة، اقتحموا القرية في ساعات الفجر الأولى، وفي ساعات الصباح الباكر، اقتحمت عدة جيبات القرية واحتجزت عدداً من الأهالي، واستجوبتهم ميدانياً، وأقامت حاجزاً عسكرياً في منطقة الحرش بالقرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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