ركاب السفينة "الموبوءة" يبدؤون النزول في اليابان





وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في اليابان، تسجيل حالتي إصابة بين المواطنين الروس، مضيفة أن كلا الحالتين طفيفتين، ونقلا أسوة بجميع المصابين الآخرين، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام، بأن ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تفشى على متنها فيروس (كورونا)، بدؤوا اليوم الأربعاء، بالنزول في اليابان، وذلك بعد خضوعها للحجر الصحي أسبوعين.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص ممن تأكد عدم إصابتهم بالفيروس، اليوم الأربعاء، على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وخضعت السفينة للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شباط/ فبراير الحالي، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بـ (كورونا) بين ركابها.وحسب البيانات الأخيرة، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 540 شخصاً من مجموع نحو 3700 شخص موجودين على متن السفينة بين ركاب وأفراد طاقمها.وضمن الدفعة التي تنزل من السفينة اليوم، مواطنان روسيان من أصل 24 روسياً، كانوا على متن السفينة الموبوءة.