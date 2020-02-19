دولي

فيروس (كورونا).. ارتفاع حصيلة الوفيات الى 2000 شخص

فيروس (كورونا).. ارتفاع حصيلة الوفيات الى 2000 شخص
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجدّ إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في الصين القاريّة إلى 74 ألف شخص على الأقلّ.

وخارج الصين القارية بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم حوالى 900 شخص يتوزّعون على 30 بلداً تقريباً، وقد توفّي خمسة منهم فقط.

والاثنين أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أنّه استناداً إلى دراسة أجراها "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها" وشملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإنّ أكثر من ثمانين في المئة من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.

كذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجدّ هي جدّ ضئيلة لدى من تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً إذ إنّها لا تتجاوز 0,2 في المئة، ثم تزداد تدريجاً مع التقدّم في العمر.

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