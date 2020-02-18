ترامب: أنقرة وواشنطن تعملان معاً بخصوص حل المشاكل في إدلب

ترامب وآردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه يعمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سوية، بخصوص المشاكل المتعلقة بإدلب.



جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الثلاثاء، في العاصمة واشنطن، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وردا على سؤال بخصوص اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره التركي، وصف ترامب أردوغان بـ "القوي والشديد"، وأنه يرتبط معه بعلاقات جيدة، مضيفا: "إننا نعمل سوية مع أردوغان بخصوص إدلب".



وأكد الرئيس الأمريكي على أن أنقرة وواشنطن تعملان معا بخصوص حل المشاكل في إدلب، وأنه تباحث مع أردوغان حول ما يمكن فعله حول إدلب.



وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم السبت الماضي، بخصوص الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، أن ترامب أعرب لأردوغان عن بالغ شكره جراء مساعيه للحد من كارثة إنسانية جديدة في إدلب.