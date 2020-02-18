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"الوفاق" الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

"الوفاق" الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح
قوات مسلحة في ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
شككت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، في جدوى خطة مقترحة وضعها الاتحاد الأوروبي، بهدف حظر تدفق السلاح للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة، اليوم الثلاثاء: إن "الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية".

وأضافت في بيان، إن "حكومة الوفاق (المعترف بھا دوليا) لھا الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وأشار البيان، إلى أن "حكومة الوفاق دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى بلادنا منذ سنوات".

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق: إن الاتحاد الأوروبي أطلق "عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عقب اجتماع أن الاتحاد سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

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