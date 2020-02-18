بمشاركة مشعل.. وفد من حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة

وضع وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف، في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، بما فيها (صفقة القرن) الأمريكية.



جاء ذلك في لقاء بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ضم وفد حركة حماس كلّا من رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، والأستاذ خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي السابق، والأستاذ سامي خاطر عضو مكتبها السياسي، بالإضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو.



وأكّد الوفد رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني التام لها، واعتبارها استهدافا للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، وانتهاكا لحقه في التحرير والعودة وفي إقامة دولة فلسطينية مستقّلة بكامل سيادتها على جوهّا وبحرها وبرها، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.



ومن جانبه أكد بوغدانوف موقف روسيا الاتحادية الداعم لحق الشعب الفلسطيني، ورفض بلاده لأي خطة سلام يرفضها الشعب الفلسطيني، وتأكيده بأن روسيا مستعدّة دومًا لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل ضمان تجاوز الانقسام الفلسطيني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطن