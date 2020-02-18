شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن ومواطنين بقباطية ومحافظ جنين يكشف التفاصيل





وقال في مقطع فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن مساء هذا اليوم كانت هناك معلومات بشأن الإفراج عن أسير في بلدة قباطية، "وكانت المعلومات تشير إلى أنه سيكون هناك عرض عسكري مخالف للقانون"، ولذلك ناشدنا المواطنين بعدم إطلاق النار.





وأضاف الرجوب: توجهت قوات الأمن إلى قباطية ومجرد وصولها، انهالت عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق نار من قبل مسلحين، مما اضطر الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، وكان هناك إطلاق نار من قبل قوات الأمن في الهواء.





وقال محافظ جنين: إن المسلحين أطلقوا النار مما أثار الرعب في صفوف المواطنين، وحدوث فوضى في البلدة، كما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الأمن بشكل مباشر في الرأس، و15 رجل أمن بالحجارة في الأقدام.





وتابع: أيضا أصيب مواطنان بالرصاص، نقلوا إلى المستشفى ونحن نتابع علاجهم، وجاهزون للتعامل معهم، ومستعدون لتحويلهم إلى أي مستشفى.





وأعرب الرجوب عن أمنيته من وسائل الإعلام، بأن تتوخى الدقة في نقل المعلومات، وأحذ المعلومات من الجهات الرسمية.









رام الله - دنيا الوطنكشف محافظ جنين أكرم الرجوب مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة، بشأن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن، ومواطنين احتفلوا باستقبال أحد الأسرى أُفرج عنه من قبل سلطات الاحتلال، في بلدة قباطية بالمدينة.