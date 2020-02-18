شؤون فلسطينية

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن ومواطنين بقباطية ومحافظ جنين يكشف التفاصيل

شاهد: إصابات بمواجهات بين قوات الأمن ومواطنين بقباطية ومحافظ جنين يكشف التفاصيل
مواجهات بين قوات الامن ومواطنين في قباطية
رام الله - دنيا الوطن
كشف محافظ جنين أكرم الرجوب مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة، بشأن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن، ومواطنين احتفلوا باستقبال أحد الأسرى أُفرج عنه من قبل سلطات الاحتلال، في بلدة قباطية بالمدينة.

وقال في مقطع فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن مساء هذا اليوم كانت هناك معلومات بشأن الإفراج عن أسير في بلدة قباطية، "وكانت المعلومات تشير إلى أنه سيكون هناك عرض عسكري مخالف للقانون"، ولذلك ناشدنا المواطنين بعدم إطلاق النار. 

وأضاف الرجوب: توجهت قوات الأمن إلى قباطية ومجرد وصولها، انهالت عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق نار من قبل مسلحين، مما اضطر الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، وكان هناك إطلاق نار من قبل قوات الأمن في الهواء.

وقال محافظ جنين: إن المسلحين أطلقوا النار مما أثار الرعب في صفوف المواطنين، وحدوث فوضى في البلدة، كما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من قوات الأمن بشكل مباشر في الرأس، و15 رجل أمن بالحجارة في الأقدام.

وتابع: أيضا أصيب مواطنان بالرصاص، نقلوا إلى المستشفى ونحن نتابع علاجهم، وجاهزون للتعامل معهم، ومستعدون لتحويلهم إلى أي مستشفى.

وأعرب الرجوب عن أمنيته من وسائل الإعلام، بأن تتوخى الدقة في نقل المعلومات، وأحذ المعلومات من الجهات الرسمية.

 


أخبار ذات صلة

بمشاركة مشعل.. وفد من حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة

بمشاركة مشعل.. وفد من حماس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة

الطقس: أجواء غير مستقرة الأربعاء ومنخفض الجمعة والسبت

الطقس: أجواء غير مستقرة الأربعاء ومنخفض الجمعة والسبت

شاهد: ألوية الناصر تكشف عن فيديو بشأن عملية &#34;كمين العلم 2&#34;

شاهد: ألوية الناصر تكشف عن فيديو بشأن عملية "كمين العلم 2"

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

"التربية" و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

وزيرا &#34;العمل&#34; و &#34;الاقتصاد&#34; يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزيرا "العمل" و "الاقتصاد" يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

الأسير عروق ما يزال محتجزاً في مستشفى &#34;برزلاي&#34; بوضع صحي صعب

الأسير عروق ما يزال محتجزاً في مستشفى "برزلاي" بوضع صحي صعب

تسعة آلاف وحدة استيطانية تعتزم إسرائيل بناءها شمال القدس

تسعة آلاف وحدة استيطانية تعتزم إسرائيل بناءها شمال القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

"التربية" و(أونروا) تؤكدان على تعزيز الشراكة لحماية وتطوير التعليم

وزيرا &#34;العمل&#34; و &#34;الاقتصاد&#34; يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزيرا "العمل" و "الاقتصاد" يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

&#34;ضريبة القيمة المضافة&#34; تتوقف عن استقبال معاملات غير المسجلين لديها

"ضريبة القيمة المضافة" تتوقف عن استقبال معاملات غير المسجلين لديها

غنيم: نَسعى لتوحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه

غنيم: نَسعى لتوحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه

(حشد): الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين لا يسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي

(حشد): الاعتراف الأوروبي المشترك بدولة فلسطين لا يسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي

الخارجية تكشف تفاصيل لقاءات المالكي بالشخصيات الأوروبية في بروكسل

الخارجية تكشف تفاصيل لقاءات المالكي بالشخصيات الأوروبية في بروكسل

الجبهة الديمقراطية تُطلق فيلماً وثائقياً جديداً لرصد المحطات التي مرت بها

الجبهة الديمقراطية تُطلق فيلماً وثائقياً جديداً لرصد المحطات التي مرت بها

منوعات

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: &#34;لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك&#34;

ليلى علوي تعترف لهذا الفنان: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

كيف ردت لجين عمران على تشبيه فنانة مغربية بها؟

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

فيديو طريف من كواليس حفل وائل كفوري يحدث ضجة

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

روت تفاصيل صادمة.. باسمة اعتزلت بعد تعرضها للتحرش والاستغلال الجسدي

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب &#34;خالد يوسف&#34;

تهديدات بالموت.. هكذا تعيش منى فاروق بعد أزمتها الأخيرة بسبب "خالد يوسف"

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

إليسا تصرخ أمام الجمهور على المسرح.. مالسبب؟

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

حمو بيكا يعلن إصابته بمرض خطير

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هل تزوجت نبيلة عبيد من عبدالباسط حمودة؟

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

هند البلوشي تصدم جمهورها بشعر أصفر غجري

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة &#34;كهربا&#34;

شقيقة زوجة فنان شهير.. تعرف على خطيبة "كهربا"

عربي

&#34;الوفاق&#34; الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

"الوفاق" الليبية تشكك بجدوى خطة مقترحة للاتحاد الأوروبي لحظر تدفق السلاح

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على &#34;النهضة&#34;

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على "النهضة"

بسبب الجراد.. الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في الأردن

بسبب الجراد.. الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في الأردن

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق

مقتل شخص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب مصلى في دمشق