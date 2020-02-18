رئيس الوزراء التونسي المكلف يعرض تعديلاً في حكومته على "النهضة"





ونقلت عن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، إن "الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة"، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض.



وأضافت أن "مفاوضات تجري اليوم بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة".



وتابع: النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب "قلب تونس" (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، "واحترازات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم يسمها)، والتي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح" دون تقديم أي توضيحات أخرى.



يشار إلى أن الفخفاخ أعلن تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت "النهضة" (54 نائبًا)، انسحابها من هذه الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة أنباء (الأناضول): إن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، عرض، يوم الثلاثاء، على حركة النهضة تعديلا في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام.