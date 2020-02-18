الطقس: أجواء غير مستقرة الأربعاء ومنخفض الجمعة والسبت

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-6 11-6 14-6 بيت لحم 11-6 11-6 14-6 رام الله والبيرة 10-5 10-5 13-5 طولكرم 16-10 16-10 19-11 نابلس 13-7 13-7 15-7 قلقيلية 16-10 16-10 19-11 جنين 16-9 16-9 18-9 سلفيت 11-6 11-6 14-6 طوباس 16-9 16-9 18-9 روابي 13-7 13-7 15-7 الخليل 10-5 10-5 13-5 غزه 17-11 17-11 20-12 أريحا 20-12 20-12 22-12 خانيونس 17-11 17-11 20-12 الأغوار الشمالية 18-10 18-10 20-10 رفح 18-10 18-10 20-11

رام الله - دنيا الوطنتكون الأجواء يوم الأربعاء غير مستقرة غائمة جزئياً إلى غائمة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو بارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً وتكون الفرصة نهاراً مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي