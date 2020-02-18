شاهد: ألوية الناصر تكشف عن فيديو بشأن عملية "كمين العلم 2"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، أطلقت عليه عنوان "ما سمح بنشره".
نشرت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، أطلقت عليه عنوان "ما سمح بنشره".
ويأتي الكشف عن هذا الفيديو، في وقت أحيت فيه لجان المقاومة الذكرى الثانية لموقعة "كمين العلم 2".
وأحيت لجان المقاومة في فلسطين، وذراعها العسكري ألوية صلاح الدين، ذكرى "كمين العلم" الثانية في مدينة خانيونس، مؤكدة رفضها لـ (صفقة القرن).
وقال محمد البريم، المتحدث باسم لجان المقاومة: إن "كمين العلم" هي عملية فارقة في سجل المقاومة الفلسطينية، وإحدى العمليات الإبداعية للمقاومة.
التعليقات