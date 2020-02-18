شؤون فلسطينية

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين

وفد من حماس يبحث مع لاريجاني المستجدات السياسية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وفد من حركة حماس، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني، المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، و(صفقة القرن) الأمريكية وكيفية مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقات الثنائية بين الحركة وجمهورية إيران الإسلامية.

جاء ذلك خلال لقاء بين الوفد برئاسة عضو المكتب السياسي د.موسى أبو مرزوق، في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما ذكر موقع الحركة على الانترنت.

ووضع وفد الحركة لاريجاني في صورة المستجدات السياسية، وأطلعه على رؤية الحركة لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، التي ترفضها حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية؛ لأنها تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي إقامة دولته، وفي سيادته على أرضه وجوه وبحره.

من جانبه أكد لاريجاني موقف جمهورية إيران الإسلامية الرافض لـ (صفقة القرن)، وموقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني، وأنها ماضية في دعمه ودعم المقاومة الفلسطينية، وحرصها المستمر على تطوير العلاقة مع حركة حماس.

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