تركيا: هدفنا الرئيسي العودة لاتفاق سوتشي في إدلب

أدلب - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن: إن تركيا تهدف بشكل رئيسي لعودة الأطراف في إدلب إلى اتفاق سوتشي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، موضحاً أن تغيير مواقع نقاط المراقبة التركية في إدلب أمر غير وارد.



وأضاف: أن تركيا ستواصل إرسال التعزيزات والتحصينات العسكرية إلى المنطقة، بهدف حماية إدلب والمدنيين فيها، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



كما شدد على أن الجيش التركي سيرد بأشد الطرق في حال تعرض عناصره في إدلب لأي هجوم، تماما كما فعل مؤخرا.



وفيما يخص محادثات أنقرة وموسكو بخصوص إدلب، أشار قالن، إلى أنه لم تتمخض عنها أي نتيجة مرضية حتى الآن، وأن تركيا لم تقبل بالورقة والخريطة المقدمتين لها في هذا الشأن.