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بسبب الجراد.. الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في الأردن

بسبب الجراد.. الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في الأردن
جراد - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أمر وزير الزراعة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، بتشديد حالة الطوارئ الخاصة؛ لمكافحة الجراد من متوسطة إلى قصوى.

وأشار بيان صادر عن وزارة الزراعة، إلى أن "الشحاحدة أوعز بالأمر بناء على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر لتحركات الجراد، والتي أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في السعودية وخاصة منطقة حايل، التي تبعد 500 كم عن الحدود المشتركة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: أن "الوزير بين أن هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي، القادمة للأراضي السعودية من اليمن".

وأكد الشحاحدة، على جاهزية كافة الكوادر المؤهلة والمدربة في وزارة الزراعة، إضافة إلى الجهات المساندة من القوات المسلحة وخاصة سلاح الجو الملكي، والأمن العام والجمارك وسلطة العقبة والحكام الإداريين، مشدداً على ضرورة تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية في العاصمة، والفرعية في المنطقة الجنوبية للأردن.

وأشار إلى وجود متابعة للنشرات الدورية لمركز تنبؤات الجراد التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وحركة الرياح، ودورها في تعديل مسار الجراد، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع مراكز مكافحة هذه الآفة الزراعية في الدول المجاورة.

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