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يتسبب به أحد فيروسات (كورونا).. قطر تُسجل أول إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

يتسبب به أحد فيروسات (كورونا).. قطر تُسجل أول إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر (65 عاماً).

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية: إنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لمواطن يعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، هي مرض تنفسي فيروسي، يتسبب فيه أحد فيروسات (كورونا)، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.

وتمثل فيروسات (كورونا) فصيلة كبيرة من الفيروسات، التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

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