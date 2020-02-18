"ضريبة القيمة المضافة" تتوقف عن استقبال معاملات غير المسجلين لديها

وزارة المالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دائرة ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، توقفها عن استقبال أية معاملات أو مراجعات من قبل مكلفين غير مسجلين لديها.



وقال مدير عام الجمارك والمكوس، لؤي حنش في قرار صادر عن الدائرة: إنه"يمنع قبول المعاملات أو المراجعة من قبل أي مكلف ما لم يكن مسجلاً لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة وملتزماً ضريبياً"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).