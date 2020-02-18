شؤون فلسطينية

غنيم: نَسعى لتوحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه

غنيم: نَسعى لتوحيد التدخلات والعمل في قطاع المياه
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه، المهندس، مازن غنيم، على أهمية العمل وفق آلية ممنهجة وموحدة، عند تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي؛ لضمان شموليتها وديمومتها، وتغطيتها لكافة الاحتياجات، وفق الآلية التي وضعتها سلطة المياه، ضمن برنامج إصلاح قطاع المياه؛ للخروج بالنتائج
المرجوة.

جاء ذلك، خلال لقائه مسؤولة ملف المياه والإسكان في بعثة الصليب الأحمر في فلسطين، السيدة نتاليا، بهدف بحث خطة التعاون، وآليات التدخل، التي يقوم بها الصليب الأحمر في دعم قطاع المياه في فلسطين.

كما أكد غنيم على ضرورة تنسيق جميع التدخلات في قطاع المياه مع سلطة المياه، وذلك عبر التنسيق ببن المختصين في سلطة المياه واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لتحديد الاحتياجات الملحة، خاصة في مناطق (ج) ووادي الأردن في الضفة الغربية، وقطاع غزة، منوهاً إلى الحاجة الماسة لدعم قطاع المياه في هذه المناطق.

كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لرفع معاناة المواطنين في الحصول على مياه آمنة.

وثمن غنيم خلال لقائه، الجهود التي قام بها الصليب الأحمر من خلال الأعمال التي تم تنفيذها في قطاع غزة، والتي ساهمت بتلبية الاحتياجات، والعمل على توفير مياه صالحة للشرب عبر برامج تزويد الطاقة الشمسية أو برامج الصيانة والتشغيل لمحطات المياه والصرف الصحي، وما يتم حالياً تنفيذه عبر برنامج ربط الآبار
بالنظام المعلومات الجغرافي.

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