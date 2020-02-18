في إطار خطة جديدة.. إدخال تغييرات بهيئة أركان الجيش الإسرائيلي



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه التغييرات نابعة من الحاجة لتوجيه عملية بناء القوة متعددة الأذرع، والتي أصبحت أكثر تعقيدًا، وفي المقابل تعميق الاستراتيجية العسكرية عامة، وفي الجبهة الإيرانية خاصة.



وتنص هذه التغييرات على أن تتولى هيئة التخطيط العسكرية مهمة بناء القوة متعددة الأذرع، وكقيادة مسؤولة عن تطوير الوسائل القتالية من خلال الرؤية متعددة الأذرع.



وسيتم توثيق العلاقة بين هذه الهيئة، وهيئة تطوير وإنتاج الوسائل القتالية في وزارة الجيش، والصناعات العسكرية، كما أنها ستراقب بشكل نوعي سلسة مشاريع متعددة الأذرع، وتطبيق الخطة التي أطلق عليها اسم (تنوفا).



وأضافت (مكان): نظرًا للتهديد المتصاعد من إيران، سيتم إنشاء هيئة قيادية جديدة، بقيادة ضابط برتبة ميجر جنرال، تتولى مهمتي تخطيط ومتابعة الاستراتيجية العسكرية، وتركيز النشاطات لبلورة وتخطيط المعركة في مواجهة الجبهة الإيرانية.





ونظرًا لذلك، أمر رئيس الأركان، أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ خلال صيف العام 2020.

رام الله - دنيا الوطنأقر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيق كوخافي اليوم، سلسة تغييرات في هيئة الأركان، وافق عليها وزير الجيش، نفتالي بينت.