شؤون فلسطينية

المالكي يصل بروكسل لحشد أكبر تأييد دولي ضد (صفقة القرن)

المالكي يصل بروكسل لحشد أكبر تأييد دولي ضد (صفقة القرن)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء، العاصمة البلجيكية بروكسل في اطار المساعي الفلسطينية الحثيثة لحشد أكبر تأييد دولي ضد (صفقة القرن).

وسيعقد الوزير المالكي اجتماعاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية الكبرى في البرلمان ويطلعهم على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في أعقاب إعلان ما يسمى صفقة القرن من قبل الإدارة الأمريكية. كما سيستعرض الوزير المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير المالكي اجتماعاً مع لجنة سفراء السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي (PSC)، وسيلتقي السفراء العرب المعتمدين في بروكسل. 

كما أنه من المقرر أن يلتقي المالكي الوزير جوزيف بوريل المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وذلك في أعقاب طرح الصفقة الأمريكية ونتائجها الكارثية على الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.

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