الديمقراطية تطلق فيلماً وثائقياً جديداً لرصد المحطات التي مرت بها الجبهة

رام الله - دنيا الوطنأطلق المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، وثائقي جديد عن الجبهة الديمقراطية يبرز أهم المحطات النضالية منذ انطلاقتها في 22 شباط/ فبراير 1969 .وأوضح المكتب الصحفي أن الوثائقي يسلط الضوء على المقاومة في الميدان باعتبارها شكل من أشكال النضال والكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وتتوج أشكال النضال الأخرى وليست بديلاً عنها، والتي لن تحقق أهدافها بمعزل عن النضال الجماهيري إلى جانب النضال السياسي الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والنقابي وسوى ذلك.وقال المكتب: "يتنقّل الوثائقي بين محطات نضالية مختلفة على امتداد 51 عاماً صانت فيها الجبهة الديمقراطية بندقية المقاومة وتسلحت بالنضال الوطني إلى جانب البرنامج السياسي، كان شعارها على الدوام البندقية بيد.. والبرنامج السياسي باليد الأخرى أمام كافة الاستحقاقات الفلسطينية".وأشار الوثائقي إلى أن الجبهة الديمقراطية طرحت البرنامج المرحلي بنقاطه العشر ودافعت عن شعبنا وحقوقه الوطنية في خوض عديد العمليات النوعية أبرزها (معالوت- ترشيحا)، لتوجه رسالة مفادها أن البرنامج المرحلي هو برنامج الكفاح والنضال ضد الاحتلال.