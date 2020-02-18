نُشطاء يُطلقون حملة (أيقظني لنصلي الفجر جماعة) بالضفة الغربية

من حملة صلاة الفجر

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء ومواطنون في الضفة المحتلة، حملة (أيقظني للفجر العظيم، اضبط المنبه، ورن على صاحبك؛ لنصلي الفجر جماعة)؛للحث على أداء صلاة الفجر في مساجد الضفة الغربية.



وتشهد الأراضي الفلسطين منذ أسابيع، حملة شعبيّة واسعة بعنوان (الفجر العظيم)، دعماً للمقدسات المعرضة للتهويد، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، (صفقة القرن) في 28 كانون الثاني/ يناير، التي "منح بموجبها حقّ السيادة على مدينة القدس للاحتلال الإسرائيلي، وسمح بتقسيم المسجد الأقصى زمانيّاً ومكانيّاً".



وبدأت الحملة من المسجد الإبراهيميّ في البلدة القديمة في الخليل في تشرين الثاني/ نوفمبر، وانتقلت للمسجد الأقصى المبارك، ومنه إلى عموم فلسطين، وبعض الدول العربية والإسلامية.



وشاركت حشود كبيرة في (الفجر العظيم)، رغم إجراءات قوات الاحتلال، التي شملت الاعتقال، والإبعاد، والضرب، والاعتداء ضد المصلين.