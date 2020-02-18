مدير الرعاية الأولية: فلسطين خالية من أي إصابة بفيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد كمال الشخرا، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، خلو فلسطين من أي إصابة بفيروس (كورونا).



ورد الشخرا، خلال لقائه بمحافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، حول صحة الأنباء، بتسجيل حالة إصابة لأحد القادمين من الخارج بالنفي، قائلًا: "لا توجد إصابات، وهناك تنسيق وتعاون مع الدول المجاورة، والأشقاء بالأردن؛ لإجراء الفحوصات الشاملة، والتبليغ عن أي حالة.



وأشار إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة مع أي مصاب، حيث تقضي بالفحص والحجر الاحتياطي للقادمين من بعض الدول المشتبه بوجود المرض فيها، كما أنه يجرى أخذ العينة من القادمين من دول محددة بالاسم، وإرسال تلك العينات إلى المختبرات المركزية؛ للتأكد من نتيجة التحليل خلال ساعات محدودة.