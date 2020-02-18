مسؤول إسرائيلي: سنقوم بعملية عسكرية ضد غزة تشبه عملية (السور الواقي)

جنود إسرائيليين - أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الجيش الإسرائيلي، آفي ديختر: إن قطاع غزة سيمر بعملية مماثلة لعملية (الدرع الواقي) سيتم خلالها تدمير البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.



وأضاف ديختر خلال حديثه لاذاعة (103 Fm) في إسرائيل: "لا تستطيع إسرائيل تحمل منظمات تُهدد مواطنيها وتعطيل حياتهم، لذا سيتم تحديد موعد هذه العملية في وقت مناسب عسكريًا وسياسيًا، ولكن يمكن أن تأتي أيضًا كرد فعل على هجوم يفاجئ إسرائيل.



يشار إلى أن عملية (الدرع الواقي) قام بها الجيش الإسرائيلي في العام 2002 بأوامر من رئيس الوزراء آنذاك آرئيل شارون، حيث تم اجتياح المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وبدأت إسرائيل العملية في 29 آذار/ مارس من العام 2002 وانتهت في تموز/ يوليو 2002، وحشدت لها 30 ألف جندي.