قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم تسلله السياج الفاصل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني، بزعم انه تسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة.



وشهد قطاع غزة، في الايام الماضية، حالة من التوتر، بعد ان قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي، أهدافاً للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة من القطاع، بزعم استمرار اطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه المستوطنات.